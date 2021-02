In giro senza assicurazione e con un mattarello nascosto sotto il sedile: denunciato

Un 40enne è stato denunciato ieri sera dai carabinieri di Fabriano per porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere. I militari del Nor della Compagnia di Fabriano hanno fermato l'uomo al volante del suo furgone. Il suo atteggiamento nervoso ha insospettito i carabinieri che hanno scoperto un mattarello in legno di 81 centimetri nascosto sotto il sedile anteriore destro del mezzo. L'oggetto è stato sequestrato e l'uomo denunciato. Per lui è scattata anche la multa e il sequestro del mezzo visto che era il furgone era senza assicurazione. Infine dovrà pagare 400 euro per aver violato il coprifuoco.

Sempre nella cittadina fabrianese i carabinieri hanno scovato in una stradina alla periferia quattro trentenni chiusi in un'auto. I ragazzi avevano appena gettato a terra una canna spenta qualche secondo prima. Uno di loro, messo alle strette, ha dichiarato ai militari di essere il proprietario della sostanza mescolata al tabacco. Così le forze dell'ordine lo hanno segnalato in prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.