Alla guida della supercar con la patente falsa: denunciato

Due persone al volante sono finite nei guai. Un uomo di origini pakistante, questa mattina, è stato multato dalla polizia dorica perché stava guidando nella corsia preferenziale riservata agli autobus. Gli agenti delle Volanti lo hanno individuato a bordo di una macchina con targa greca.

Gli agenti hanno denunciato ieri un uomo di origine albanese, trovato alla guida di un'auto di grossa cilindrata con la patente falsa. L'uomo avrebbe riferito agli agenti delle Volanti di acquistata per mille euro da alcuni connazionali in Albania. Fermato e denunciato, la supercar è risultata di un altra persona, connazionale, non presente sul posto, al cui figlio è stata riaffidata dopo le formalità di rito.