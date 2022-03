Cani antidroga alla stazione, un passeggero scende dal treno e finisce nei guai

FABRIANO - Era appena sceso dal treno regionale quando il cane antidroga Edox ha fiutato qualcosa. Così gli uomini della Polfer insieme ai Cinofili della polizia di Falconara Marittima hanno controllato un 29enne di origine straniera alla stazione di Fabriano. Nonostante l’esito del controllo negativo il ragazzo, dapprima collaborativo, ha iniziato ad agitarsi opponendo resistenza agli agenti. Così per lui è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

Da ulteriori approfondimenti, poi, è emerso che il 29enne disoccupato era già noto alle forze dell’ordine. Il questore Cesare Capocasa ha emesso nei suoi confronti il foglio di via obbligatorio e, dunque, ora non potrà più tornare nel comune di Fabriano per i prossimi tre anni.