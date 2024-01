Commenta su Facebook il video di un dentista: «Ladro abbassa i prezzi». Condannato per diffamazione

FABRIANO - Non sarebbe stato nemmeno un cliente eppure si era lasciato andare in un commento molto aspro dopo che aveva visto un video sulla implantologia dentale. A realizzarlo era stato un dentista di uno studio specializzato, della provincia dorica, che lo aveva poi pubblicato sulla pagina Facebook dell’attività. «Ma cosa vuoi spiegare - aveva scritto un 63enne, inviperito - prima abbassate i prezzi, ladri legalizzati». Quel post aveva fatto molte visualizzazioni, 15mila persone, inguaiando un 63enne residente a Fabriano. L’uomo è finito a processo, per diffamazione aggravata dal mezzo social, al tribunale di Ancona, davanti al giudice Pietro Renna che oggi lo ha condannato a 4 mesi di carcere e a mille euro di risarcimento al professionista, un 42enne che nel procedimento si è costituito parte civile con l’avvocato Massimiliano Bossio.

L'imputato, nativo dell'Umbria, era intervenuto nei commenti, sotto ad un video dove il dentista spiegava la procedura di un impianto dentale. Un video molto cliccato. Nella frase aveva dato anche del c. al dentista. Il commento risale al 5 maggio del 2019. Il dentista lo aveva visualizzato dopo qualche giorno e come lui anche tutti quelli che avevano visto il video. Per questo il diretto interessato ha denunciato il fatto rivolgendosi alla polizia postale. Fatti gli accertamenti gli agenti sono risaliti al 63enne. Questa mattina è stato sentito in aula e ha spiegato che gli aveva preso un momento di rabbia. Riteneva troppo costose le tariffe di quello studio perché lui, rivolgendosi ad un altro dentista, aveva pagato molto meno. Così si era lasciato andare nel commento ritenendo i loro prezzi spropositati. L'imputato era difeso dall'avvocato Cinzia Paoletti.