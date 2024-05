Salva un amico che vuole buttarsi sotto un’auto. «Correte si picchiano». Il gesto scambiato per rissa

ANCONA - Lasciato dalla fidanzata vuole farla finita e tenta di buttarsi sotto ad un’auto. Ad impedirglielo è stato un amico che lo ha bloccato. Tra i due è nata una colluttazione scambiata per rissa da parte dei passanti. Preoccupati hanno chiamato il 112. «Correte qui si picchiano». Erano le 19 di oggi. La scena si è consumata in corso Carlo Alberto. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e una ambulanza della Croce Rossa. Il disguido si è subito chiarito. Nessuna aggressione. Un amico era solo intervenuto per evitare che un 26enne, di nazionalità straniera, si buttasse sotto un’auto. Prontamente lo ha raggiunto e trattenuto per diversi secondi mentre si dimenava. Il giovane, in stato depressivo, è stato portato in ospedale dall’ambulanza per un controllo.