Ospedale e posti Covid: tagli in cardiochirurgia, più posti in terapia intensiva

Il Covid non arresta la sua corsa e gli ospedali riuniti di Torrette si preparano a rivoluzionare ambienti, spazi e personale dedicato ai pazienti positivi. Tutte le energie verranno ancor di più canalizzate verso l'emergenza sanitaria in atto. Già in settimana si potrebbe attuare un doppio cambiamento: da un lato si andrà ad agire su un ampliamento dei posti in terapia intensiva e semintensiva (da 19 a 38 a seguito della decisione di riconvertire).

Il sacrificio inevitabile prevede anche dei tagli al Blocco operatorio e alla Cardiochirurgia del Lancisi. Tre sale operatore saranno trasformate in reparti Covid. In tutto nell'unità cardiologica si rinuncerà a 19 posti letto ordinari per dare assistenza ai malati di Covid.

La manovra, contenuta in una delibera approvata il 15 marzo, prevede la movimentazione graduale di circa trenta infermieri e sono previsti anche dei trasferimenti logistici con l'obiettivo di rendere più funzionali le attività, liberando spazi e risorse per i malati di Coronavirus.