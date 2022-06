Sta montando il palco di Ultimo quando si sente male: paura allo stadio Del Conero

ANCONA - Era impegnato a montare il palco per il concerto del cantante Ultimo allo stadio Del Conero previsto per il 17 giugno quando, all'improvviso, ha accusato un malore.

Un giovane operaio addetto al palco di 22 anni ieri sera verso le 8 è stato immediatamente soccorso dal personale della Croce Gialla di Ancona che si trovava lì presente sul posto con un presidio di assistenza durante il montaggio dell'impalcatura per il live (ce ne sarà uno anche al concerto). Il ragazzo è stato quindi soccorso in tempo reale e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Non sarebbe in gravi condizioni e si rimetterà.