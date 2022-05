Degrado e senzatetto, in pieno centro spunta un dormitorio a cielo aperto

ANCONA- Un dormitorio a cielo aperto per i senzatetto circondato dal degrado e dall’incuria. La situazione che si sta verificando, in pieno centro, tra via Curatone e via Montebello sta preoccupando e non poco passanti e residenti che hanno già provveduto a segnalare il tutto all’amministrazione comunale e alle autorità.

I rischi, in primis, sono proprio per i senzatetto che stazionano nella zona visto il freddo, le condizioni igieniche e quant’altro ed è per questo – chiedono i cittadini nelle loro rimostranze – che va trovato un luogo più idoneo e sicuro. Il tutto tenendo conto anche del decoro di una zona che collega piazza Pertini e i corsi cittadini con la parte superiore del centro.

«Nonostante decine di segnalazioni nel corso degli anni, nonostante le ripetute interrogazioni urgenti in consiglio comunale, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione comunale, la situazione del “passaggio” tra via Curtatone e via Montebello ha raggiunto livelli insostenibili e indecorosi per la nostra città - ha spiegato il consigliere comunale Daniele Berardinelli - È innanzitutto per la loro salute e per la loro sicurezza che gli va trovato un rifugio sicuro. Invito anche le altre Istituzioni pubbliche, Prefetto e Questore, che tanto si sono spesi per cercare di ripristinare l’ordine e la sicurezza in città, certo che daranno come sempre anche il loro sostegno per quanto di competenza, a fare pressioni sulla Sindaco Mancinelli, affinché faccia intervenire al più presto gli operatori comunali del welfare e della Polizia Locale per risolvere una volta per tutte questo annoso e triste problema».