Degrado, allarme siringhe: si intensificano i controlli tra via Pesaro e via Scrima

ANCONA- Segnalazioni continue da parte dei residenti per la situazione di degrado che si sta sviluppando nel parco tra via Pesaro e via Scrima, nel cuore del Piano San Lazzaro. Una volta frequentato da bambini e famiglie, oggi la zona sarebbe diventata location per festini a base di alcol e droga viste anche le siringhe trovate nell'area in questione. Talvolta, secondo quanto riferito alle autorità, si verificherebbero anche attività di spaccio.

Dal canto suo l’assessore Stefano Foresi, sempre attento alla situazione del Piano, ha garantito di monitorare la zona allertando al contempo le forze dell’ordine. Un particolare campanello d’allarme riguarda il fatto che il parco è molto frequentato soprattutto dai bambini e per questo viene ritenuto meritevole delle più alte attenzioni.