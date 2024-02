Degrado nell'area di Largo delle Staffette. Il Comune: «Ecco la verità sui lavori di ripulitura»

ANCONA - Degrado si o degrado no? Di chi sono le responsabilità della situazione in cui versa, ormai da troppo tempo, la zona in largo Staffette Partigiane?. Nelle scorse ore siamo stati proprio in quell'area verde. Abbiamo documentato la presenza di preservativi usati, di rifiuti di ogni tipo (dalle poltrone ai passeggini) ma anche di, giacigli, ombrelli, siringhe e di quel che resta di uno scooter. Secondo il comitato di via Torresi e Ankon Civica Verde e Popolare, un primo intervento di pulizia è stato effettauto da privati cittadini, a seguito delle numerose segnalazioni "mai ascoltate" da parte delle associazioni al Comune dorico.

La replica del Comune

Il Comune di Ancona, nella giornata di oggi, ha replicato (anche) al nostro servizio, dichiarando quanto segue attraverso le parole dell'Assessore al verde pubblico e decoro urbano, Daniele Berardinelli:

"Il giorno 7 febbraio 2024 gli operai comunali (giardinieri) identificano molti rifiuti ben occultati, tra cui un motorino e a seguito di ciò, il giorno stesso, il Servizio avvisa la Polizia Locale mandando foto e targa del motorino per ogni verifica/procedura necessaria e richiede ad Anconambiente una pulizia straordinaria per l'area dopo la potatura della siepe per poter rimuovere i rifiuti. L'intervento viene concordato per la settimana successiva. Il 13 febbraio 2024 gli operai comunali provvedono alla potatura della siepe, contestualmente Anconambiente inizia le operazioni di pulizia che nell'arco della giornata vengono svolte solo in parte (si tratta anche di rifiuti ingombranti) ma proseguiranno nei giorni successivi fino a completamento. Non corrisponde quindi al vero che "alcune persone" o "privati cittadini" siano autonomamente intervenuti per potare la siepe. Il lavoro è stato effettuato dall'Ufficio Verde pubblico del Comune di Ancona. Stupisce che, proprio nei giorni successivi all'intervento da parte del Comune, siano apparse sui social e sulla stampa locale critiche all'intervento dell'Amministrazione comunale, dopo anni di abbandono e degrado, quasi a sembrare di essere totalmente scollegati dalla realtà del territorio o presi da un livore sinceramente incomprensibile".