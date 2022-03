Buche, escrementi e panchine horror: il parco vista mare perde il suo smalto

ANCONA - Le panchine che affacciano sullo splendido panorama vista mare in via Panoramica avrebbero bisogno di una bella ripulita. Scarabocchi e scritte orrende hanno ormai ricoperto praticamente ogni centrimetro delle strutture in marmo.

Un vero peccato, anche perché questi giardinetti da sempre sono un punto di riferimento per i residenti del quartiere Adriatico. Proprio qui, infatti, passeggiano tranquilli Carla e Alberto, due pensionati che vivono in zona da oltre settant'anni. «Questo è diventato un quartiere di persone sporche - dice Carla - sono aumentati i possessori di cani con la pandemia, lo sappiamo. Però bisogna anche raccogliere gli escrementi. Di sera dobbiamo camminare in mezzo alla strada perché i marciapiedi ne sono pieni. Inoltre la pulizia della strada è deficitaria e insufficiente, un po' perché le persone sono incivili ma è anche vero che gli operatori ecologici non passano più tanto. Chi può fa da sé ma a volte per pulire il proprio tratto si sporca quello altrui».

Aggiunge Alberto: «Al Viale della Vittoria non è che la gestione sia migliore». Prosegue: «Il punto è che qui da diversi anni molte case di proprietà sono state affittate e non tutti gli inquilini sono purtroppo esempi di civilità. Questo mi rattrista, era una quartiere bellissimo».

In effetti basta fare un giro per il rione Adriatico che ci si accorge di quanto, una delle zone considerate più prestigiose della città, avrebbe bisogno di più cura: deiezioni e sporcizia frutto dell'incivilità, ma anche buche, avvallamenti e crepe in mezzo alla strada.

La situazione non è migliore nel parco, sempre in via Panoramica, dove si trova l'accesso per la Grotta Azzurra. Anche qui panchine rotte e sporche unite ai soliti escrementi con l'aggiunta che qui ci sono i secchi dell'immondizia spesso stracolmi di spazzatura.