Polizia anti-degrado: espulsa una donna, controlli alla Galleria Dorica

Aveva a carico un foglio di via obbligatorio dal Comune di Ancona oltre ad essere già conosciuta alle forze dell’ordine per stupefacenti, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno identificato una cittadina polacca ieri nei pressi della Fiera della Pesca. Alla donna è stato notificato, da parte dell’Ufficio Immigrazione, un provvedimento di allontanamento dal Territorio Nazionale per motivi di ordine pubblico.

In centro

I poliziotti dedicati al servizio antidegrado hanno svolto anche un servizio specifico nella Galleria Dorica, indicata dai titolari dei locali ai Poliziotti di Prossimità, come zona a rischio degrado.

Sono state specificamente controllate e identificate 82 persone e come richiesto dai negozianti, il personale della Polizia ha presidiato la zona per tutto il pomeriggio. I nominativi sono ora sotto analisi della Divisione Anticrimine per valutare eventuali provvedimenti di competenza del Questore di Ancona.