Trovato a bivaccare su un giaciglio di fortuna nel palazzo abbandonato

ANCONA - Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia, il Reparto prevenzione crimini, ha fatto ingresso insieme alla squadra Cinofili nello stabile abbandonato ex Telecom in via Torresi.

All’interno dell’edificio è stato trovato un un richiedente asilo della Sierra Leone che bivaccava su un giaciglio di fortuna. L'uomo è stato allontanato dallo stabile.