"Collemarino dimenticata", crateri nel piazzale dove vivono anche anziani con difficoltà a deambulare

ANCONA - "Sono ormai mesi che scriviamo al Comune e non abbiamo risposte in merito allo stato del piazzale comunale asfaltato circa 10 anni fa e ormai dimenticato". Inizia così la segnalazione che è giunta in redazione da parte di Fabrizio, un residente della frazione di Ancona. Secondo il cittadino nella zona vivono anche persone anziane che faticano a deambulare e, dopo anni di richieste andate a vuoto, la situazione è diventata ormai insostenibile.

"Nel palazzo vivono anziani con assistenza e difficoltà a deambulare -conclude il residente- come sempre aspettiamo che qualcuno si faccia male per essere ascoltati. Poi il sindaco va in televisione per la movida del centro città e dimentica chi non vive per il corso principale lontano dai riflettori".