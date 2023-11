Commemorazione defunti, cerimonia al cimitero di Tavernelle. Deposte le corone e ricordati i caduti in guerra

ANCONA - Si sono svolte questa mattina le cerimonie di commemorazione dei defunti al cimitero di Tavernelle, a cui hanno presenziato, in rappresentanza del Comune di Ancona, il sindaco Daniele Silvetti e il vicesindaco Giovanni Zinni: alle 8,30 la deposizione delle corone sulle tombe degli ex sindaci, alla presenza dei familiari, e sui colombari dei partigiani e dei caduti di guerra, a cura del Comune di Ancona e dell'ANPI; alle 10,30, il ricordo dei militari caduti e dispersi di tutte le guerre e missioni di supporto alla pace, a cura del Comando Scuole della Marina Militare; alle 12 la cerimonia al cimitero di guerra degli alleati, con la deposizione di corone a cura del Comune di Ancona e dell'ANPI.

Ieri, mercoledì 1 novembre, le massime autorità cittadine avevano deposto corone in vari luoghi della città, a cura del Comune di Ancona e dell'ANPI: al monumento ai Partigiani eretto nei giardini e presso la lapide di piazza Ugo Bassi; in via Birarelli presso l’ex rifugio delle carceri di Santa Palazia, dove è stato aperto alla cittadinanza con una visita guidata anche l'ex rifugio, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ancona e Pesaro e Urbino; alla frazione Poggio, dove si sono svolte la commemorazione dei caduti delle due guerre, la Santa Messa al cimitero e la deposizione di una corona al Monumento ai Caduti, in collaborazione con la parrocchia e la comunità del Poggio.

Per sabato 4 novembre alle 10 al Monumento ai Caduti del Passetto è in programma la celebrazione Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate, con la cerimonia dell'alza bandiera e la deposizione di una corona a cura del Comando Scuole della Marina Militare. Alle 16,30, infine, a Candia si svolgerà la commemorazione dei caduti di guerra con la deposizione di una corona sulla lapide posta all'interno della Chiesa di San Giuseppe e sulla nella facciata del Circolo, in collaborazione con la Parrocchia San Giuseppe e il Circolo sociale ricreativo sportivo di Candia.