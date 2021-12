Decorazioni, sequestrate 350 scatole: «Non sicure per la salute»

Decorazioni da hobbistica, sequestrate 350 confezioni in un negozio di Macerata. Per i militari della Guardia di Finanza si tratta di articoli«non sicuri per la salute dei consumatori». Il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio. Ulteriori accertamenti verranno svolti per verificare la sussistenza di eventuali illeciti fiscali e doganali.

Dal controllo è emerso che sulle confezioni non erano riportate le informazioni previste dal Codice del Consumo. Tra le prescrizioni, spiegano le Fiamme GIalli, vanno riportate per legge la denominazione legale o merceologica del prodotto, il nome, la ragione sociale o il marchio, la sede legale del produttore o dell’importatore, il Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea, l'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente, i materiali impiegati, nonché le istruzioni, le eventuali precauzioni e la destinazione d'uso.