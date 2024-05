Debito di 300 euro non saldato: scoppia la rissa in un Phone Center, c'è un ferito

ANCONA – Prima una discussione verbale, poi il passaggio alle vie di fatto. Lite degenerata in un Phone Center, che ha visto protagonisti due cittadini del Bangledesh. Ad avvertire le forze dell’ordine un loro connazionale: sarebbero arrivati a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro e dopo una battibecco, uno avrebbe sferrato all’altro un pugno in pieno volto.

La persona aggredita, un 55enne, ha indicato in un debito di circa 300 euro di prodotti alimentari acquistati proprio in quell'esercizio commerciale la causa del litigio poi sfociato in rissa. La vittima, con una ferita all'altezza del sopracciglio, è stata trasportata al Pronto Soccorso dal personale della Croce Gialla per le cure del caso, mentre l'autore dell'aggressione, rintracciato dagli agenti, ha successivamente confermato la versione dei fatti.