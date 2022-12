Dolphins Ancona in lutto, addio a Davide Petrucci: l'ex giocatore aveva 55 anni

ANCONA - Sport anconetano in lutto per la morte di Davide "Pedro" Petrucci, 55 anni, storico giocatore dei GLS Dolphins Ancona, tra i pionieri del football americano nel capoluogo dorico. L'uomo è deceduto nelle scorse ore a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. A fare la tragica scoperta sarebbe stato il figlio di 26 anni che lo avrebbe trovato senza vita all'interno del suo appartamento.

«Questa notte - si legge in una nota dei Dolphins - è venuto a mancare a soli 55 anni lo storico giocatore Davide Petrucci, per tutti "Pedro", nella sua abitazione di Corso Carlo Alberto, dove abitava con il padre. Pedro lascia anche un figlio di 26 anni, Emanuele, ed un fratello. Quest'ultimo, stamattina, é stato il primo ad accorgersi che qualcosa non andava non ricevendo alcuna risposta alle numerose chiamate fatte. Petrucci ha debuttato nei Dolphins nel 1985 ed é andato avanti a giocare fino a metà anni novanta come defensive end. Un breve ritorno di due anni qualche anno dopo per chiudere infine la carriera nei Jokers Fano attorno al 2011. Tra i suoi tanti pregi quello di aver convinto ad iniziare a giocare l'amico di una vita Roberto Rotelli, hall of famer dei Dolphins nonché head coach. Sua anche l'idea del mega bandierone arancio verde che ancora oggi campeggia in tutte le partite casalinghe».