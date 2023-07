Malore in casa, muore un papà di 43 anni: per David non c'è stato nulla da fare

OSIMO - Malore improvviso, muore un papà di 43 anni. Non c'è stato nulla da fare stamattina a Osimo per David Morresi, originario di Recanati. L'uomo, adre di un bambino di tre anni, si è spento a Padiglione. Inutili i tentativi di soccorso. Già fissati i funerali, che verranno celebrati lunedì alle 17 nella frazione recanatese di Bagnolo.

