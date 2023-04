Dal traffico internazionale di automobili ai maltrattamenti in famiglia, passando per le baby gang: un anno con la polizia

Un anno con la polizia di Ancona, le principali operazioni portate a termine dalla Questura dal 1 aprile 2022 al 31 marzo 2023.

Reati contro la persona

Arrestati in flagranza di reato un cittadino algerino e 5 italiani per maltrattamenti in famiglia, mentre sono state denunciate 55 persone tra cui un minorenne. Numerose misure cautelari, di cui 12 con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa nei confronti di un cittadino boliviano, un cittadino bengalese, due cittadini albanesi ed otto cittadini italiani. 5 arresti domiciliari nei confronti di tre cittadini italiani, di un albanese e un tunisino. Tre misure cautelari in carcere per due cittadini italiani ed un algerino responsabili di atti persecutori. Due, invece, nei confronti di due italiani responsabili del reato di minacce. 73 persone denunciate 2 cittadini italiani arrestati e ai quali sono stati sequestrati complessivamente 35.000 files e video con minori tra i 6 e 12 anni coinvolti in atti sessuali con adulti.

Reati contro il patrimonio

Tre rumeni ed una giordana indagati per associazione per delinquere finalizzata alla consumazione di furti aggravati e continuati commessi all’interno di numerosi centri commerciali. Dopo il danneggiamento di un portone di ingresso di un’abitazione e di alcuni oggetti collocati nelle vicinanze, sono state invece denunciate 3 persone, due italiani ed un albanese, con le accuse di estorsione continuata, danneggiamento a seguito di incendio.

Indagini

Denunciate 20 persone, tutte di nazionalità italiana, con 8 misure cautelari custodiali e non custodiali. Fra le diverse operazioni effettuate nella Provincia di Ancona, c’è stata quella relativa al traffico internazionale di veicoli tra l’Italia ed i paesi dell’Est Europa i quali, al momento dei transiti frontalieri, risultavano privi di qualunque segnalazione per poi essere successivamente denunciati come oggetto di furto o appropriazione indebita in Italia e Germania. In questo ambito sono state segnalate 19 persone, di nazionalità italiana e moldava.

Sequestro di droga

Arrestati due italiani responsabili dei reati di detenzione ai fini di spaccio di hashish, per un peso complessivo di circa 1, 1 Kg. Arrestati anche due cittadini ucraini, responsabili di detenzione ai fini di spaccio di cocaina ed eroina per complessivi 450 grammi. Sequestrati 17,551chili di cannabinoidi (hashish e marjuana), 0,330 chili di eroina, 1,235 di cocaina.

Disagio giovanile

In quanto a sicurezza nei luoghi della movida e al tema dei minorenni protagonisti di risse e aggressioni, sono stati emessi n. 61 Divieti di accesso urbano, di cui 3 a carico di minorenni.

Violenza di genere

22 Gli ammonimenti del questore per il contrasto alla violenza di genere. Tra lo le operazioni di sensibilizzazione c’è stato il coinvolgimento di 700 studenti degli istituti superiori della provincia, oltre alla stipula del Protocollo Zeus per il recupero degli uomini maltrattanti.