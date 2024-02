Ubriaco e molesto, scatta il Daspo: niente locali per un anno

FALCONARA - Daspo urbano per un 40enne marocchino, scattato dalla questura su proposta dei carabinieri di Falconara. L'uomo, già noto ai poliziotti, era stato già denunciato per spaccio, furto, reati contro il patrimonio ed altri. Inoltre risultava assuntore abituale di sostanze alcoliche, tanto da aver violato più volte il Codice della stradaa causa del suo stato di alterazione psicofisica. L'ultimo intervento, in ordine temporale, risale a circa una settimana fa quando, in un bar di Falconara e alterato dall'alcool, aveva assunto un atteggiamento molesto.

In mattinata il Questore ha emesso e firmato poco fa la misura di prevenzione con la quale vieta al soggetto, per un anno, l'accesso all'esercizioe a tutti i locali di pubblico trattenimento situati nelle vicinanze.