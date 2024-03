Passamontagna, bastoni e cinture. Avevano tentato lo scontro con i tifosi locali: scatta il decimo Daspo

JESI - E' arrivato in mattinata il decimo Daspo emesso dal Questore di Ancona per l'incontro Jesina Calcio e Civitanovese Calcio dello scorso dicembre. Il provvedimento è stato emesso nei confronti di un tifoso di 50 anni. La decisione del questore gli impedirà per due anni l'accesso, a partire dalle due ore precedenti l'inizio delle manifestazioni sportive e fino a due ore dopo la conclusione delle stesse, ai luoghi dove si svolgono incontri di calcio relativi a campionati professionistici e dilettantistici.

La partita

Gli scontri da cui avevano avuto origine i primi nove provvedimenti iniziavano durante la partita, in particolare durante le fasi di afflusso delle tifoserie, quando, un gruppo di sostenitori ospiti, dopo essere scesi dalle rispettive autovetture, si erano compattati nei pressi di una strada presente nelle immediate vicinanze dello stadio e, anziché dirigersi verso l'ingresso a loro riservato, si erano avviati nella direzione opposta. Lo scopo del gruppo di tifosi era quello di ingaggiare uno scontro all'altezza della curva della tifoseria locale ed, effettivamente, le due tifoserie erano venute a contatto fra loro. Col viso nascosto da sciarpe, cappucci e passamontagna avevano tentato di aggredire i tifosi locali. L'azione era stata prontamente dai poliziotti dispiegati nella zona.