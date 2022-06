Accende fumogeni e li lascia cadere a terra: «Pericolo», arriva il Daspo per un tifoso dell’Ancona

ANCONA - Accende fumogeni e li lascia cadere a terra creando pericolo per gli altri presenti in quel settore di stadio. Arriva il Daspo per il 20enne tifoso dell’Ancona.

Le telecamere lo hanno immortalato lo scorso 1 maggio durante il match casalingo contro l’Olbia mentre, in concorso con altri tifosi, accendeva i fumogeni per poi lasciarli cadere. Non potrà accedere alle manifestazioni sportive per sei anni. Salgono dunque a 16 i Daspo sportivi disposti dal questore di Ancona, Cesare Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine.