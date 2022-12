Forzano il cordone della polizia per aggredire gli avversari, tre daspo ai tifosi: niente stadio per 5 anni

ANCONA - Durante la partita di calcio del Tolentino con la Vigor Senigallia, disputata il 9 ottobre a Senigallia, tre tifosi sono stati ritenuti responsabili, in concorso con altri tifosi ultras, di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante la fase del deflusso, hanno tentato di avvicinare i tifosi locali e nel tentativo di aggredirli, cercavano di forzare il cordone di sicurezza formato dalle forze dell’ordine per impedire il contatto tra le tifoserie, ponendo in atto comportamenti che mettevano in pericolo l’incolumità dei presenti. Dalle immagini registrate ed estrapolate dalla polizia scientifica i tifosi sono stati successivamente identificati e denunciati dal personale del Commissariato di Senigallia alla procura. Si tratta di tre tifosi del Tolentino, residenti in provincia di Macerata, italiani, rispettivamente di 18, 23 e 40 anni. Per loro il questore ha emesso tre daspo. Dei soggetti, colpiti dai provvedimenti, due di questi non potranno accedere alle manifestazioni sportive per 1 anno, mentre il 23enne, dovrà restare lontano dagli spalti per cinque anni, in quanto già gravato da già precedenti specifici.