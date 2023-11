Pugno duro del Questore contro gli ultras dorici, 9 i daspo dopo Ancona-Perugia

Il Questore di Ancona ha firmato nove provvedimenti di Divieto di Accesso ai luoghi del territorio nazionale dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio, di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio.

I D.A.S.P.O. sono stati disposti nei confronti di tifosi dell'Ancona, tutti residenti ne capoluogo, di età compresa tra i 20 ed i 35 anni, i quali in occasione dell’incontro di calcio Ancona-Perugia, lo scorso 5 novembre, sono stati ritenuti responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante le fasi di afflusso delle tifoserie, un gruppo di tifosi locali si era radunato nei pressi del centro commerciale Lidl di via Achille Grandi, in attesa della tifoseria ospite che sarebbe transitata poco dopo. A segnalare la situazione alcuni cittadini che avevano allertato il numero unico di emergenza 112. Nell'occasione gli agenti di polizia intervenuti sul posto erano riusciti a sequestrare bastoni in plastica, passamontagna, fumogeni e altro materiale, riuscendo anche ad identificare alcuni ultras.

Grazie alle immagini registrate altri tifosi biancorossi sono stati identificati e denunciati. Ora non potranno accedere alle manifestazioni sportive per diverso tempo, in base alla recidiva o meno di tali condotte, con una durata che va da due a otto anni.