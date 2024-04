Portiere aggredito durante la partita, per il calciatore del Falconara squalifica e 2 anni di Daspo

JESI - Nella mattinata di ieri il Questore ha firmato un provvedimento di divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive per la durata di due anni ai danni di un tesserato della società calcistica Olimpia Juventu Falconara". Il provvedimento riguarda un giocatore di 58 anni (secondo portiere della squadra) responsabile di un'aggressione ai danni di un calciatore avversario. L'incidente è avvenuto durante un incontro di calcio valido per il Campionato provinciale di II categoria girone "C" tra le squadre "Aurora Jesi" e "Olimpia Juventu Falconara", disputato il 20 aprile scorso.

Secondo quanto riportato nel referto arbitrale, il direttore di gara ha deciso di sospendere l'incontro alla fine del primo tempo dopo che il portiere della squadra locale è stato aggredito con calci e pugni da due giocatori della squadra avversaria. Successivamente, uno dei giocatori dell'Olimpia Juventus Falconara ha colpito al volto il calciatore avversario, provocandogli la rottura di un dente. Il Giudice Sportivo ha sanzionato l'Olimpia Juventus Falconara con la sconfitta e una multa di 300 euro, mentre il calciatore responsabile dell'aggressione è stato squalificato per cinque gare effettive. A seguito di ciò, il Questore ha emesso il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per due anni