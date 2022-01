Polizia, oltre 5mila persone controllate: i numeri della "Sicurezza urbana"

Oltre cinquemila persone identificate, 71 Fogli di via obbligatori emessi, 36 Divieti di accesso alle aree urbane (provvedimento Dacur altrimenti detto "Daspo urbano") e 30 avvisi orali nei confronti di soggetti già gravati da precedenti specifici e di polizia: sono i numeri forniti dalla polizia dorica a tre mesi dall'introduzione dell'operazione Sicurezza Urbana disposta dal Prefetto di Ancona, Darco Pellos, in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Un totale di 135 misure di prevenzione emesse nei confronti di individui gravati da precedenti specifici e che costituiscono un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica.

E, proprio per monitorare il territorio, il questore di Ancona Cesare Capocasa ha programmato dei servizi straordinari di controllo del territorio su base settimanale a partire dal mese di novembre. Ad attuarli i poliziotti che hanno presidiato le vie cittadine, «determinando - si legge nella nota - una considerevole riduzione degli episodi delinquenziali in un’ottica di prevenzione di fatti reato». Nella città di Ancona sono state identificate 5400 persone e, attraverso i posti di blocco, 1250 veicoli.

Nell'impossibilità di prevenire, poi, la polizia è intervenuta in modo tempestivo per individuare i responsabili dei reati. Nell’ultimo trimestre la questura specifica come per tutti gli episodi di degrado o di pericolo denunciati alla polizia (come nel caso delle risse in centro) «siano stati oggetto di successiva informativa all’Autorità giudiziaria con indicazione dei presunti responsabili». Prosegue la nota: «Ci si riferisce in particolare anche agli episodi citati dalle cronache in piazza Pertini, via del Pinocchio, Galleria Dorica».

Con il poliziotto di prossimità, inoltre, si sancisce un «raccordo con le Istituzioni Scolastiche ed in particolare con i Dirigenti degli Istituti Comprensivi, così come con gli esercenti i pubblici esercizi presenti nelle zone commerciali della città, al fine di raccogliere le segnalazioni ed i suggerimenti che provengono dalla parte sana della nostra comunità e più esposta al disagio sociale».