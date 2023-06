Lancia una lattina di birra contro i supporter avversari, Daspo per un tifoso della Janus Fabriano

FABRIANO- Lancia una lattina contro i tifosi avversarsi, Daspo per un 25enne di Fabriano. Il grave episodio è avvenuto lo scorso 19 maggio durante la partita di basket tra la Janus Fabriano e la Pallacanestro Roseto, disputata al PalaChemiba di Cerreto d’Esi. Il giovane è ritenuto responsabile di condotta pericolosa, in quanto, durante l’incontro, ha lanciato una lattina di birra ad altezza uomo contro i tifosi ospiti, provocando inevitabilmente la loro reazione. Solo grazie al tempestivo intervento dei poliziotti la situazione non è degenerata in ulteriori episodi di violenza. Le immagini registrate ed estrapolate dalla Polizia Scientifica hanno permesso di identificare il tifoso, poi deferito dal personale del Commissariato di Fabriano. Con il provvedimento firmato dal Questore di Ancona, Cesare Capocasa, il giovane non potrà accedere per un anno a manifestazioni sportive di basket di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive, dagli enti e dalle organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di basket. «Lo sport deve diffondere i valori della lealtà, della solidarietà, del rispetto della persona e delle regole-dichiara il Questore-. Bisogna lavorare per favorire la diffusione di una cultura dello sport e del tifo improntata alla correttezza reciproca».