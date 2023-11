Caos durante una partita di calcio giovanile, padre e figlio prendono a pugni i tifosi avversari: scattano i DASPO

ANCONA - Sono stati ritenuti responsabili di condotte pericolose padre e figlio, entrambi tifosi dei Portuali e residenti ad Ancona, che durante il match tra l'U14 della Asd Portuali Dorica e la Biagio Nazzaro di Chiaravalle, hanno insultato verbalmente e poi aggredito con pugni al petto alcuni tifosi ospiti.

La partita è andata in scena lo scorso 11 novembre. Mentre erano in campo i giovani calciatori, padre e figlio hanno iniziato ad insultare gravemente due tifosi dell'altra squadra presenti sugli spalti, arrivando in una escalation di violenza a colpirli con dei pugni al petto. Per questo i due anconetani sono stati denunciati per lesioni in concorso e sono stai sanzionati con due DASPO: per un anno non potranno più accedere a manifestazioni sportive.