Caos al triplice fischio. Dirigente aggredisce giocatori ed altri tesserati: scatta il Daspo

Caos al termine della partita di Seconda categoria: scatta il Daspo per un dirigente. E' quanto deciso nelle scorse ore dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. A finire nei guai un dirigente dell'Ostra Vetere che al triplice fischio finale, lo scorso 20 gennaio, avrebbe tenuto una grave condotta violenta nei riguardi di alcui giocatori avversari e, dopo essere stato allontanato dagli atleti della propria squadra, avrebbe reiterato il suo comportamento anche nei confronti di tesserati della compagine rivale, la Trecastelli Polisportiva.

A seguito del provvedimento del Questore, il dirigente non potrà accedere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive per un periodo di un anno. La violazione è punita con la reclusione da uno a tre anni e la multa da 10.000 euro fino a 40.000 euro.