«C'è un uomo al centro commerciale con una pistola», paura tra i clienti e polizia sul posto

FABRIANO - Il Questore di Ancona Cesare Capocasa, nelle scorse ore, ha colpito con un DASPO urbano un residente in città. Le indagini sono partite alcuni giorni fa a seguito di numerose segnalazioni circa un uomo che si aggirava in un noto centro commerciale, nascondendo una pistola il cui calcio fuoriusciva da sotto il giaccone.

In più occasioni gli agenti erano intervenuti nella zona indicata, anche contattando gli addetti alla vigilanza del centro commerciale, ma senza mai riuscire ad individuare il soggetto segnalato. All’ennesimo avvistamento un'unità operativa della sezione giudiziaria della Polizia Locale, diretta dal Comandante Cataldo Strippoli, è riuscita a rintracciare l'uomo, sorpreso mentre si aggirava per i corridoi dell’area commerciale. Dopo averlo avvicinato, gli agenti lo hanno perquisito ed hanno trovato l'arma giocattolo nascosta sotto ai vestiti, che poteva essere scambiata facilmente per una pistola vera. L’uomo, un 52enne da anni residente a Fabriano, disoccupato, con qualche piccolo pregresso nei confronti della giustizia, non ha saputo giustificare il possesso della pistola ed ha iniziato ad insultare pesantemente i poliziotti. Per lui è scattato il Daspo urbano ed ora non potrà accedere al centro commerciale né stazionare nelle sue immediate vicinanze per un anno. La violazione del provvedimento comporterà una pena detentiva da 1 a 3 anni oltre ad una sanzione pecuniaria da 10mila a 40 mila euro.