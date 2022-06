Ragazzo sfregiato con un coltello e disordini durante la Movida: arrivano i Daspo, un giovane è minorenne

SENIGALLIA/ MONSANO - Lite per una ragazza, giovane sfregiato con un coltello a Senigallia. Disordini durante la movida a Monsano. Hanno nomi e volti i ragazzi rintracciati dalla polizia per i fatti dello scorso week end. Il questore ha emesso i Daspo urbani anche per i responsabili dei disordini a Monsano.

Si tratta, complessivamente, di soggetti già noti alle forze dell’ordine denunciati per lesioni personali. A uno dei presunti responsabili, un trentenne afgano, sarà vietato l’accesso al Viale Emilia-Romagna di Monsano. Per un ventenne tunisino, off-limits cia Fiorini di Senigallia mentre un minorenne ivoriano non potrà frequentare i lungomari Alighieri e Marconi. I provvedimenti avranno validità di un anno.

Il Questore della provincia di Ancona: «Assicurare l’ordine e la sicurezza dei cittadini nei luoghi del vivere quotidiano, preservare la comunità da eventi violenti è la missione che gli Uomini e le Donne delle Forze dell’Ordine svolgono costantemente con il loro operato al servizio del prossimo». Con questi ulteriori provvedimenti salgono a 56 i Daspo urbani emessi dalla questura di Ancona.