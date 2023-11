Si tuffa in mare per sfuggire ai carabinieri, ma ci torna per la terza volta violando il Daspo: denunciato

FALCONARA - Sorpreso con la droga a ferragosto, si buttò in mare per sfuggire ai carabinieri. I militari hanno denunciato un ventisettenne cittadino extracomunitario per la terza violazione del Divieto di Accesso alle Aree Urbane. Era di nuovo in spiaggia, violando il divieto perché l'area era considerata sensibile dal punto di vista dell’ordine e della sicurezza pubblica.