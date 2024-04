Sfascia l’auto della ex, poi tenta di sfondarle il portone di casa: arrestato

ANCONA - Tutta la notte le aveva inviato messaggi minatori, dove le diceva che sarebbe venuto in città per fargliela pagare. “Ti sfascio casa e auto”. Così un 37enne piemontese, residente a Ravenna, ieri mattina ha raggiunto il capoluogo dorico ed è andato sotto l’abitazione della ex fidanzata che lo aveva lasciato, perché secondo la donna lui faceva uso di droghe. Attorno all’ora di pranzo era al Pinocchio che prevedeva a calci il portone di casa di lei perché voleva entrare. L’uomo aveva anche le chiavi, ma la ex si era chiusa dentro terrorizzata e aveva chiamato la polizia. Il 37enne le ha danneggiato la vettura, parcheggiata lì vicino, sfondandole il parabrezza.

Arrivata la polizia è stato arrestato per tentata violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose. Nei suoi confronti anche una doppia denuncia per minacce aggravate e danneggiamento. I poliziotti lo hanno trovato ancora nelle vicinanze mentre tentava di allontanarsi perché aveva sentito le sirene arrivare. Questa mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale con il divieto di dimora ad Ancona per il 37enne. Nel pomeriggio, è arrivato anche il provvedimento del questore Cesare Capocasa per il foglio di via obbligatorio da Ancona per la durata di 4 anni.