Strage di Corinaldo, Daniele Pongetti ha salvato una vita prima di morire. «Ero svenuto e solo grazie a lui mi sono ripreso»

ANCONA – Prima di morire sotto la calca della Lanterna Azzurra Daniele Pongetti, 16 anni, ha salvato una vita, quella di un suo amico di Senigallia. È emerso ieri, durante il processo bis che in corso al tribunale dorico, il filone che deve fare luce sulla sicurezza del locale. Un particolare appreso solo adesso e contenuto in una testimonianza resa e messa per iscritto proprio da un amico del giovane morto in discoteca, sentito a sommarie informazioni come persona a conoscenza dei fatti dai carabinieri del Nucleo Investigativo. Quelle parole le aveva lette l’avvocato Marina Magistrelli, studiando il caso perché è il legale di uno dei nove imputati nel processo per Corinaldo, e ieri in aula ha chiesto alla mamma di Daniele se ne era venuta a conoscenza. «No di questa non lo sapevo - ha risposto Donatella Magagnini, sentita in aula come testimone di parte civile - dopo i fatti avevo ricevuto messaggi che aveva aiutato diverse persone».

La testimonianza in questione è nel fascicolo di indagine. L’amico di Daniele, “Pongio” come lo chiamavano tutti, racconta i particolari della fuga dalla discoteca dopo che era stata spruzzata nell'aria una sostanza urticante. Appena uscito all'esterno, a causa delle spinte ricevute da chi come lui tentava di lasciare l'interno della discoteca, è caduto fuori dal camminamento «lato sinistro – dice - per il cedimento della balaustra». Poco dopo ha perso i sensi ma «solo grazie all'intervento del mio amico Daniele Pongetti sono riuscito a riprendermi – continua il racconto - mi ha dato alcuni schiaffi prima di riuscire a liberarmi dal groviglio di persone che erano sia sotto che sopra di me». Lì il testimone è rimasto almeno per 15 minuti e in quel frangente ha poi visto Daniele venire travolto dalla caduta di altri ragazzi che continuavano ad uscire dalla discoteca. «Avrei voluto fare qualcosa – riporta la testimonianza resa allora - ma ero talmente bloccato da non riuscire a muovermi». Dopo essersi liberato l'amico, insieme ad altri loro, hanno sollevato di peso Daniele riuscendo a portarlo fuori dalla recinzione della discoteca. Lì ha provato anche a fargli un massaggio cardiaco perché «avevo appreso le tecniche a scuola».