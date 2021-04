La Dad è finita, spuntano cartelli sulle scuole: «Ridateci il futuro»

Blitz pacifico di alcuni volontari del comitato 'Priorita' alla Scuola' delle Marche, che tra la notte di martedì e mercoledì hanno attaccato manifesti e cartelli all'esterno di numerose scuole marchigiane nelle città di Pesaro, Fano, Ancona, Jesi e Macerata.

Il comitato, costituito da docenti, genitori, studenti e personale scolastico, chiede una ripresa dell'attività didattica in presenza dopo Pasqua non solo alle scuole materne ed elementari ma anche alle medie e alle superiori. «Oggi deve essere l'ultimo giorno di Dad per tutte e tutti- scrivono i portavoce in un post su Facebook- Riapriamo ogni scuola». I cartelli affissi riportavano slogan come "Non giochiamoci il futuro a Dad", "31 marzo ultimo giorno di Dad per tutti" e "Riaprite ste scole, tutte". (Agenzia Dire)