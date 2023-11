Via Liberazione e piazza Carducci, arriva il disco orario a 90 minuti al posto della sosta a pagamento

Cambia la sosta a Falconara Alta. Da oggi 9 novembre, per sostare in via della Liberazione e in piazza Carducci sarà necessario esporre il disco orario, per un tempo massimo di 90 minuti. La nuova organizzazione sostituisce quella della sosta a pagamento. Nella prima mattinata di oggi sono stata tracciate le righe bianche al posto di quelle blu ed è stata sostituita la segnaletica verticale, con il posizionamento di cartelli che indicano il disco orario a 90 minuti dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 20. Chi abita nel borgo potrà parcheggiare senza limitazioni con il permesso residenti. Resta il parcheggio libero in via Gori, Andrea Costa e in via Baluffi, in via Farinelli e in via VIII Marzo, compreso il parcheggio a gradoni. Sosta gratuita confermata anche in via La Corta, via Pergoli, via Palermo e via Milano.

«Nell’ambito della riorganizzazione della sosta l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno eliminare le righe blu in piazza Carducci e in via della Liberazione – spiega l’assessore alla Viabilità Romolo Cipolletti – e mettere il disco orario con le stesse fasce della sosta a pagamento. Nella zona di Falconara Alta verrà inoltre ripristinata la segnaletica orizzontale in tutte le strade interessate dalla posa della fibra».