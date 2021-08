Cus Ancona C5, ufficiale il nuovo colpo: preso il classe '97 Iuri Fioretti

Ad essere chiamato in causa Iuri Fioretti classe 1997 un giocatore universale in fatto di ruoli che a distanza di due anni è tornato al Cus Ancona

Ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Cus Ancona, ha debuttato in serie B con gli universitari per poi passare due anni fa alla Tenax Castelfidardo prima e al Cobà Porto San Giorgio poi società con la quale ha sfiorato la serie A1. Ad essere chiamato in causa Iuri Fioretti classe 1997 un giocatore universale in fatto di ruoli che a distanza di due anni è tornato al Cus Ancona. A spiegare il motivo di questo ritorno lo stesso giocatore quanto mai legato all’intero ambiente del Cus Ancona.

«Sono cresciuto con questa maglia ed ora che mi è stata data la possibilità di tornare non posso che essere felice della scelta fatta. Il Cus Ancona è una grande famiglia ma quello che davvero conta è il gruppo. Molti di questi ragazzi li conosco ma devo dire che ho un rapporto speciale con Marco Belloni, ritroverò anche Gabriele Piersimoni. Ci attende un campionato particolarmente difficile. Per il Cus Ancona si tratta di un appuntamento con la storia ed io che sono cresciuto in questa società non me lo volevo di certo perdereì. Riguardo la differenza tra Serie B e Serie A2 Il livello tecnico è senza dubbio differente. In serie B ti puoi permettere certi errori in serie A2 li paghi a caro prezzo uno di seguito all’altro. Anche i particolari possono fare la differenza in mezzo al campo. Serve preparazione fisica ma anche tecnica, ogni squadra ha giocatori che possono cambiare il volto di una partita da un momento all’altro».