Il cuore della Nord contro i danni dell’alluvione: «Pronti a dare una mano a chi ha bisogno»

ANCONA- Anche i ragazzi della Curva Nord Ancona si sono mobilitati a favore delle zone alluvionate. Con una nota apparsa sui social, gli ultras biancorossi hanno comunicato le modalità per chiunque volesse contribuire all’iniziativa di solidarietà:

«Purtroppo dopo 8 anni ci risiamo. La Curva Nord Ancona esprime tutto il suo cordoglio per le vittime e tutta la solidarietà e vicinanza alle popolazioni marchigiane colpite dall’alluvione di questa notte. Come 8 anni fa dalle 18.30 di oggi (16 settembre) mettiamo a disposizione la nostra sede per la raccolta di materiali per la pulizia, come pale, secchi, stracci, stivali, guanti, sacchi, scope, casse d’acqua. Materiale che porteremo direttamente nelle zone colpite. Da domani poi saremo a disposizione per andare nelle stesse zone per dare una mano a chi ne avrà bisogno. Per qualsiasi informazione il numero da contattare è 3450537589. Confidiamo come sempre nel grande cuore biancorosso di ognuno di noi».