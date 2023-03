Presero a bastonate i tifosi dell'Olbia, 5 ultras dell'Ancona nei guai: per loro scatta il Daspo

Il Questore di Ancona ha firmato cinque ulteriori provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi del territorio nazionale, dove si svolgono tutte le manifestazioni sportive di calcio di qualsiasi categoria, organizzate dalle federazioni sportive e dagli enti riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale italiano, compresa la squadra nazionale di calcio, nei confronti di altrettanti tifosi dell'U.S. Ancona.

Il gruppo di ultras, italiani residenti nel capoluogo, tutti poco più che ventenni tranne uno di 45 anni, in occasione dell’incontro tra i dorici e l'Olbia dello scorso febbraio, si sono resi responsabili di condotte pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica. In particolare, durante la fase dell’afflusso, hanno avvicinato con un’azione repentina i tifosi ospiti presenti in prossimità del parcheggio, prendendoli a bastonate. Dalle immagini registrate dalla Polizia Scientifica i tifosi sono stati successivamente identificati e denunciati dal Personale della locale Digos alla locale Procura della Repubblica. Ora non potranno accedere alle manifestazioni sportive per 1 anno.