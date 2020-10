Cultura, venerdì presidi dei sindacati in tutta Italia: iniziative anche ad Ancona

Ci sarà anche il movimento 'Bauli In Piazza' alla manifestazione promossa dalle Federazioni nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, del prossimo 30 ottobre. È quanto si legge sulla pagina social del movimento nato nelle scorse settimane.

«Riteniamo che qualsiasi iniziativa utile ad evidenziare il diritto al lavoro, i diritti dei lavoratori dello spettacolo, unitamente al riconoscimento della loro dignita' professionale- si legge- costituiscano un passo in avanti importante verso il nostro riconoscimento. La manifestazione in piazza, 'L'assenza spettacolare', è supportata da Slc Cgil Nazionale, Segreteria Nazionale FISTel - CISL, Uilcom Nazionale Uil. Il 30 ottobre tutti i lavoratori dello spettacolo sono chiamati alla protesta, in diverse città, alle quali se ne aggiungeranno altre appena arriveranno le autorizzazioni delle questure, a cominciare da Firenze».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Queste le città coinvolte: Bologna: ore 10, Piazza Roosevelt Torino: ore 10, Piazza Castello Milano: ore 10, Piazza della Scala Venezia: ore 10.30, Palazzo Ferro Fini Roma: ore 10, Piazza Montecitorio Perugia: ore 10, Piazza Italia Ancona: ore 10, Corso Prefettura Cagliari: ore 9.30, Piazza Palazzo Napoli: ore 10, Piazza Del Gesu' Bari: ore 10.30 Piazza Prefettura