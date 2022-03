Cultura della legalità, carabinieri nelle scuole per sensibilizzare gli studenti

FALCONARA - “Cultura della Legalità”. Carabinieri in aula alle scuole medie dell’Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” di Falconara Marittima.

Anche quest’anno l’Istituto Comprensivo “Galileo Ferraris” ha programmato una serie d’incontri relativi alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo. «Un fenomeno oggi trasversale - si legge nella nota - a tutte le classi sociali, livelli di istruzione e fasce d'età; un fenomeno che non può essere prevenuto se non con un'azione capillare e costante». Oltre alle attività formative proposte nelle classi, «tra cui l’intervento nelle classi seconde dell’avvocato Caterina Serena, intervenuta con attività di orientamento finalizzate all’educazione degli alunni al rispetto della dignità umana attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno, sono stati altresì pianificati numerosi incontri con i Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima».

Così, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Arma dei Carabinieri “Cultura della Legalità”, «i militari falconaresi sono riusciti ad incontrare oltre 300 alunni, parlando diffusamente di bullismo e cyberbullismo, in un contesto storico di grande apprensione per le dinamiche pandemiche e per le nuove forme di aggregazione sociale, sempre più incentrate sui social media e nei luoghi virtuali. Con il concorso degli insegnanti gli incontri si sono trasformati in veri e propri dibattiti, all’interno dei quali gli alunni hanno potuto manifestare liberamente il proprio pensiero, prendendo le distanze da comportamenti violenti e prevaricatori, impegnandosi a riconoscerne gli autori e ad intervenire sempre e senza esitazione in difesa dei più deboli. Parlando delle insidie della rete, i carabinieri hanno anche sensibilizzato i giovani ad un uso consapevole e moderato dei social media, arrivando anche a toccare argomenti delicati e di grande attualità quali il revenge porn ed il body shaming».

Il dirigente scolastico Fabio Rustici e il docente vicario Mariadina Bondielli, insieme allo staff di direzione, «ringraziano l’Arma dei Carabinieri per la collaborazione offerta e per essere stati attenti ad una necessità formativa sempre più emergente, utilizzando un linguaggio semplice e diretto, sostenuto da modalità educative vicine agli studenti in età preadolescenziale».