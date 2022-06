Prende fuoco la cucina nuova di zecca: inquilina ustionata ad una mano

ANCONA - Cucina a fuoco in via Martiri della Resistenza. Una ragazza di vent'anni si ustiona una mano. E' accaduto alle 13,30 di oggi pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco insieme all'automedica, all'ambulanza della Croce Gialla di Ancona e i carabinieri.

A quanto si apprende era in fase di montaggio una cucina componibile quando, forse per un errore in fase di installazione dei cavi, la cucina ha preso fuoco. La ragazza ha riportato un'ustione ad una mano. La cucina è andata distrutta anche se il rogo per fortuna ha interessato solo quella porzione dell'appartamento. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme in una mezz'ora e la giovane ha rifiutato il trasporto in ospedale.