Dieci grammi di cocaina nascosta in cucina: denunciato un operaio

Cocaina nascosta nel mobile della cucina: denunciato per spaccio un operaio anconetano. Gli agenti di polizia della Squadra Antidroga lo tenevano d'occhio da un po', soprattutto per via delle sue frequentazioni con assuntori di sostante stupefacenti. Così, lo scorso fine settimana, hanno aspettato che rientrasse a casa per procedere alla perquisizione personale e domiciliare.

All'nterno di un mobile della cucina, nascosti all'interno di alcuni bicchieri, i poliziotti hanno trovato sei involucri contenenti in tutto dieci grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione, poi, hanno trovato e sequestrato anche altro materiale per il confezionamento dello stupefacente: un bilancino di precisione, ritagli di cellophane e anche un etto di sostanza da taglio. L'uomo è stato quindi denunciato per detenzione di sostenze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’ultimo semestre la polizia ha denunciato in stato di arresto oltre venti persone per il reato di detenzione ai fini di spaccio e circa venticinque sono quelle denunciate in stato di libertà per lo stesso reato.