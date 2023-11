Il cagnolino comprato online è malato e muore. Allevatore condannato: non era stato vaccinato

ANCONA – Sul libretto delle vaccinazioni era stato scritto che aveva fatto tutti i controlli con tanto di firma di un veterinario ma le cose non sarebbero state così. Il cucciolo di bulldog francese infatti, acquistato su internet e pagato 400 euro, dopo quattro giorni è morto a casa dei nuovi proprietari. Aveva un virus che solo un vaccino poteva evitargli. Per questo un allevatore di San Benedetto del Tronto, con base ad Ancona, è finito a processo per truffa e falso e questa mattina la giudice Tiziana Fancello lo ha condannato a sette mesi e 600 euro di multa. Imputato un 40enne. Avrebbe consegnato il cane ad una acquirente della provincia di Rimini beffandola. Stando alle accuse la vaccinazione non ci sarebbe mai stata e nel libretto del cagnolino sarebbe stata falsificata la firma del veterinario che la certificava.

Ad acquistare il cane, sul sito subito.it, era stata una donna di Coriano. Insieme al fidanzato aveva raggiunto l’uscita del casello autostradale, ad Ancona sud, incontrandosi con l’allevatore il 19 maggio del 2017. Lì era avvenuta la consegna del cucciolo, trasportato in una gabbia e mezzo sedato per agevolare il viaggio. Una volta arrivato a casa il bulldog francese aveva iniziato a rimettere sangue e dopo quattro giorni è morto per un virus che la vaccinazione, sostiene l’accusa, avrebbe evitato. La donna aveva provato a contattare l’allenatore ma l’uomo si era reso irreperibile. Era partita la denuncia che ha portato l’uomo davanti al tribunale.