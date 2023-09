Boato nella sera, crolla il tetto di una chiesa. Paura tra i residenti

ANCONA - I residenti hanno sentito un grande boato e le finestre tremare. Era il tetto della chiesa di Santa Margherita, che è crollato in parte. Tanta paura e subito le chiamate al 112 per segnalare l’accaduto. Sulla strada non è finito nemmeno un detrito ma si è alzata una nuvola di fumo determinata dalle macerie. Parte della copertura è implosa su se stessa facendo finire la tettoia all’interno del manufatto religioso. È successo ieri sera, poco prima delle 22, a Massignano, frazione di Ancona.

Un piccolo borgo ricco di storia. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per la messa in sicurezza e transennato il perimetro esterno. La casa vicino non ha subito danni. La chiesa era inagibile, e quindi chiusa, da quasi un anno. Aveva riportato conseguenze per la scossa di terremoto avvenuta a novembre scorso. Non si segnalano feriti.