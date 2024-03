Croce Rossa anche “online”, nuovo sito internet. Il presidente Gianni Barca: «Così si rimane aggiornati sulle attività»

ANCONA - È online da qualche giorno il nuovo sito della Croce Rossa di Ancona, completamente rinnovato nella forma ed in particolare modo nei contenuti, mentre il layout grafico richiama l’identità visiva della Cri. Per accedervi basta digitare www.criancona.org o cercare Croce Rossa Ancona in qualsiasi motore di ricerca. Il nuovo dominio è stato scelto dal presidente Gianni Barca che ha voluto fortemente ritornare sul web con un nuovo sito trasparente ed una nuova veste grafica: «Sono felice di annunciare che il Comitato di Croce Rossa di Ancona è ufficialmente online con il nuovo sito web - spiega Barca - visitate le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività e per scoprire come potere contribuire alla nostra missione di soccorso e solidarietà». Pensato per rendere più efficace e immediata la comunicazione delle attività e dei servizi offerti alla popolazione, tramite le sezioni “Volontari“, “Corsi di formazione“, “Richiedi trasporti“, nonché favorire la navigazione da parte dell’utente, rendendo facilmente reperibili le informazioni di cui potrebbe avere necessità.

Dal punto di vista dei contenuti multimediali, c’è la sezione gallery dove verranno regolarmente aggiunti i contenuti delle iniziative e attività. Per chi fosse interessato a dare il proprio supporto, si ha accesso, tramite apposite pagine del sito, a diverse tipologie di donazione: dall’ambito sociale alla donazione generica. Per scoprire le altre possibili modalità, si può consultare la sezione “Sostienici”. Si può contribuire ad aiutare la Croce Rossa con il 5x1000, tramite la dichiarazione dei redditi. Basta firmare ed inserire il codice fiscale del Comitato di Ancona della Croce Rossa Italiana: 02614890420 nel riquadro destinato al “sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative”.