Diventare volontario di Croce Rossa, parte il nuovo corso. Ecco come iscriversi

ANCONA - La Croce Rossa di Ancona apre a nuove candidature per frequentare il corso per diventare volontari. Richiesta una predisposizione ad aiutare gli altri e solidarietà. Durante il corso si avrà l'opportunità di apprendere le competenze necessarie per diventare un volontario CRI, partecipando a formazioni specifiche, simulazioni pratiche e acquisendo conoscenze fondamentali in ambito sanitario e di primo soccorso.

Ci sarà l'opportunità di crescere professionalmente e acquisire nuove competenze, diventando parte di una famiglia che è unita dal desiderio di fare la differenza nella vita delle persone che ne hanno bisogno. Mercoledì 13 settembre alle ore 21 si potrà partecipare alla presentazione del corso nella sede in via del Commercio 7, ad Ancona. Sarà un'occasione per conoscere meglio la realtà Croce Rossa, porre domande e ottenere tutte le informazioni necessarie per intraprendere una esperienza formativa. Per partecipare bisognerà pre iscriversi a questo link: https://gaia.cri.it/.