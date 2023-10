Stile di vita sano, i giovani della Croce Rossa Ancona vincono il meeting interregionale

ANCONA - Il cambiamento climatico, lo stile di vita sano, cooperazione e team building. I volontari dorici vincono il Meeting Interregionale Giovani della Croce Rossa Italiana. Domenica scorsa il riconoscimento a Senigallia, dove si è tenuta la giornata. Un evento che ha radunato 200 volontari tutti di età inferiore ai 30 anni. Hanno effettuato prove e sfide non solo in ambito sanitario. Al centro la gestione di una emergenza con tecniche di primo soccorso ma anche la capacità di fare squadra di proteggere il clima e unire le forze in caso di calamità. Una giurista ha valutato le diverse prove che hanno ottenuto un punteggio che ha fatto balzare la squadra Croce Rossa di Ancona al primo posto. Dieci le prove affrontate in pochi minuti. E adesso andranno in finale in Emilia Romagna, a novembre.