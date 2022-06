Crolla sulla strada, sembra un malore ma è ubriaco e tenta di palpeggiare la sua soccorritrice

ANCONA - Completamente ubriaco tenta di palpeggiare una volontaria della Croce Gialla. E' quanto accaduto ieri sera verso le 20,15. I volontari stavano rientrando da un servizio quando hanno trovato il 30enne rumeno steso a terra in via Giordano Bruno.

La squadra si è immediatamente preoccupata di controllare le condizioni di quell'uomo che sembrava privo di sensi. Quando si sono avvicinati hanno compreso che in realtà era completamente ubriaco e, quando una militessa gli ha chiesto come si sentisse, lui di contro ha tentato anche di toccarle le parti intime senza riuscire per fortuna nel suo intento. Sul posto è intervenuta anche la polizia e un altro mezzo del 118 che ha trasportato quell'uomo al pronto soccorso di Torrette per sottoporlo agli accertamenti del caso.